Mkhitaryan ci crede: «Vinciamo le ultime 2! Dopo sosta altro campionato»

Mkhitaryan nel post match di Juventus-Inter su Dazn non abbandona la pista Scudetto. Sprona anzi i nerazzurri a riprendersi subito vincendo le ultime due partite

CREDERCI − Henrikh Mkhitaryan, nonostante il distacco, crede nella rimonta Scudetto: «Inter in svantaggio e nessuna vittoria? Non credo che c’è qualcosa di mentale, sappiamo come reagire. Proviamo a salvare la partita e ci dimentichiamo forse a difendere e quindi perdiamo la partita. Siamo forti e possiamo fare molto meglio, senza dubbio. Non ci sono partite facili, giochiamo per vincere. Abbiamo iniziato male ma abbiamo tempo per correggere tutto. Vinciamo contro Lazio e Atalanta e ricominciamo dopo la sosta. E’ li che inizia il vero campionato. Prima volta fermare il campionato per il Mondiale, non è stata scelta mia. Ma noi dobbiamo lavorare e migliorare».