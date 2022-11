Inzaghi: «Inter, sconfitta che pesa ma guardiamo avanti. Miglioriamo i dettagli»

Simone Inzaghi sottolinea il peso della sconfitta della su Inter contro la Juventus, ma il tecnico nerazzurro vuole guardare avanti. Ne ha parlato in un’intervista a Rai Radio 1.

SCONFITTA CHE PESA – Inzaghi parla della sconfitta in Juventus-Inter: «Dopo un primo tempo così, non essere andati in vantaggio è un grandissimo rammarico. Avevamo approcciato bene nel secondo tempo e poi abbiamo preso gol sul calcio d’angolo nostro e questo ha segnato la partita. Abbiamo provato a riportarla in pari con l’occasione di Lautaro Martinez e abbiamo preso gol sulla ripartenza. Ci dispiace perché è una sconfitta che pesa a livello di classifica. Guardiamo avanti cercando di migliorare nei dettagli della partita».