Bremer: «Contro l’Inter mia miglior partita stagionale! Vinto scontro diretto»

Gleison Bremer intervistato attraverso i canali ufficiali della Juventus ha parlato della vittoria con l’Inter ammettendo come quella contro i nerazzurri sia stata la sua miglior prestazione stagionale.

CONTRO L’INTER – Bremer elogia la sua prestazione in Juventus-Inter: «È stata una partita difficile, era importante vincere perché in Champions League siamo usciti. Siamo contenti per la vittoria. È stata la mia miglior partita stagionale, dipende anche dal contesto e dalla difesa a tre. Io ero infortunato e in settimana ero anche influenzato però avevo detto al mister che volevo giocare perché era una partita importante. Partita della svolta? Abbiamo vinto uno scontro diretto perché anche loro lottano per lo scudetto».