Bagnaia esce allo scoperto: «Juventus-Inter, felice per il risultato!»

Francesco “Pecco” Bagnaia, campione del Mondo in MotoGP con la Ducati e noto tifoso della Juventus, intervistato da Sky Sport ha espresso la sua felicità per la vittoria dei bianconeri.

NOTO TIFOSO – Bagnaia dopo aver festeggiato la vittoria del Mondiale con la Ducati, in collegamento video con Sky Sport ribadisce la sua passione non solo per i motori, ma anche per i colori bianconeri, e dopo la vittoria contro l’Inter: «Purtroppo non ho avuto modo di vedere la partita però ho saputo del risultato, menomale! Forza Juventus sempre!».