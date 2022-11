Juventus-Inter anche nel campionato Primavera: momenti diversi – TS

Archiviata la sfida in Serie A, Juventus ed Inter si sfideranno anche nel Campionato Primavera. Le due squadre, secondo Tuttosport, arrivano alla sfida attraversando momenti diversi

SFIDA – Juventus-Inter valida per il campionato Primavera andrà in scena questa sera. Le due squadre arrivano alla sfida in momenti diversi: i bianconeri, reduci dalla rimonta in Youth League vogliono cavalcare la striscia di risultati positivi e riprendersi la vetta della classifica in coabitazione con la Roma. Dall’altra parte i nerazzurri campioni d’Italia di Chivu che hanno la necessità di vincere per tirarsi fuori dalle zone basse della classifica.



Fonte: Tuttosport