Inter, con la Juventus torna il problema dell’imprecisione nelle conclusioni

Juventus-Inter ha visto il ritorno di un problema storico dei nerazzurri. Vale a dire quello di concretizzare le occasioni da gol prodotti.

SFORZO OFFENSIVO – In Juventus-Inter i nerazzurri hanno prodotto di più in attacco dei bianconeri. Un’affermazione curiosa per la squadra che ha perso 2-0. E assolutamente non lusinghiera. Gli uomini di Inzaghi sono incappati di nuovo in un vecchio limite. Quello di non riuscire a concretizzare le occasioni. Anche quelle buone, addirittura apparentemente facili.

TANTI TIRI – L’Inter a Torino ha messo insieme 14 tiri. Un dato sopra la media di quello che la Juventus è abituata a concedere. Questa è la grafica che li rappresenta, presa da Whoscored:

3 sono di Calhanoglu e 2 a testa di Dumfries, Dzeko e Lautaro Martinez. Conclusioni anche qualitative, che secondo Understat valgono 1,52 xG. Ma i nerazzurri non sono riusciti a segnare nemmeno un gol.

OCCASIONI SPRECATE – Vediamo una grafica più specifica presa dal report della Lega Serie A:

I tiri in giallo sono quelli parati, in azzurro quelli respinti e in grigio quelli fuori dallo specchio. Vale a dire che le occasioni migliori dell’Inter, due da dentro l’area piccola e altre da posizione centrale, non sono nemmeno arrivate ad impensierire Szczesny. Non sono quelle che ha dovuto parare. Graziato da errori specifici degli uomini di Inzaghi, che hanno condizionato l’andamento della partita e il risultato finale.