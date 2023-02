Inzaghi: «Inter, ripartiamo dalle cose positive. Non sottovalutata la gara»

Inzaghi si è fermato a Inter TV dopo l’osceno 0-0 contro la Sampdoria, ennesima occasione persa dalla sua squadra in situazioni dove andavano presi i tre punti. L’allenatore ha provato a spiegare cosa non ha funzionato.

IL COMMENTO DEL TECNICO – L’amarezza di Simone Inzaghi dopo Sampdoria-Inter: «È mancato il gol, nel primo tempo soprattutto. Secondo me l’abbiamo fatto bene, non abbiamo sottovalutato la partita. È normale che è mancata la finalizzazione, nella ripresa i primi venti minuti non come il primo tempo poi di nuovo creato tantissimo. È normale che ci sia delusione, si riparte guardando il lato positivo e lavorando sulle cose che non sono andate. Ossia: l’ultima finalizzazione, perché la squadra ha creato. È la terza partita, contando l’Atalanta, che non si subisce gol ma per quanto creato dovevamo vincere la partita. L’Udinese subito fra pochi giorni? È quello che vogliamo fare, poi avremo la Champions League. Dobbiamo cercare di migliorare sempre».