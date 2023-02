Inzaghi: «Barella-Lukaku? Abbiamo parlato, hanno sbagliato! Brozovic OK»

Inzaghi ha tenuto la conferenza post partita di Sampdoria-Inter, il pessimo 0-0 con una prestazione mediocre di una squadra che continua a ripetere gli stessi errori. Dalla sala stampa del Ferraris il commento dell’allenatore sul pareggio di stasera.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Sampdoria-Inter.

I cambi di Lukaku e Barella per l’episodio del primo tempo (vedi articolo)?

Assolutamente no. Abbiamo visto, erano sotto la mia panchina: sono cose da campo che non voglio vedere, che non mi piacciono. Me n’ero accorto immediatamente, ne abbiamo parlato a fine primo tempo: è un qualcosa che non mi piace, brutto da vedere, ma che credo non succederà più.

Brozovic più Calhanoglu possibile?

Assolutamente sì per quanto riguarda Brozovic, in settimana avevo pensato di farlo giocare dall’inizio. Ha fatto la prima settimana piena da fine settembre, continua a crescere ma poi ho optato per un’altra soluzione. Sono giocatori che possono giocare assieme.

Barella non lo farà più?

Assolutamente sì, sono ragazzi che hanno capito. Non sono stato a chiedere chi abbia sbagliato, sono situazioni che non mi piacciono e come ho detto spero non accadano più.

Vittoria col Napoli e pareggio col Monza, grande vittoria nel derby e sconfitta con l’Empoli, ultime prestazioni in crescita e stasera pareggio. Inzaghi, cosa non funziona con le squadre di bassa classifica?

Chiaramente è un dato di fatto. Per quanto riguarda la prestazione la squadra non l’ha sottovalutata: abbiamo creato, dovevamo essere più bravi nella finalizzazione. È un pari che non ci piace, veniamo da tre partite compresa la Coppa Italia senza prendere gol e dobbiamo continuare così. Con tutte queste occasioni è normale che bisogna vincere.