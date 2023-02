De Vrij: «Mancato il gol oggi. Sono in buonissimi rapporti con l’Inter»

Stefan de Vrij ha parlato su Rai Sport del suo futuro con l’Inter e del risultato deludente di questa sera contro la Sampdoria.

DELUSIONE – Stefan de Vrij ha espresso così il suo disappunto per il pareggio dell’Inter contro la Sampdoria su Rai Sport: «Penso che stasera abbiamo potuto creare tante occasioni, abbiamo tirato tanto ma purtroppo è mancato il gol. Se non fai gol devi anche non prenderlo e siamo stati bravi a subire poco. Siamo dispiaciuti per non aver vinto, sono due punti persi. Sono tanti i punti dal Napoli, da una parte loro stanno volando e riescono sempre vincere, dall’altra noi troppo spesso non vinciamo come stasera. Penso che il problema sia trovare il gol, era una serata dove la palla non voleva entrare e c’è da migliorare assolutamente. Io sono in buonissimi rapporti con l’Inter, stiamo parlando e quando ci saranno notizie lo scoprirete. Io ora cerco di concentrarmi sul campo per fare bene con questa maglia. Il vero obiettivo dell’Inter è vincere la Coppa italia, poi ci sono le partite di Champions League. In campionato dobbiamo cercare di portare a casa vittorie, lo Scudetto è difficile».