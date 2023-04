Inzaghi: «Inter, non sfortuna! Mancata lucidità. Sconfitta fa male»

Simone Inzaghi è tornato a parlare della sfida persa a San Siro contro la Fiorentina. Il tecnico nerazzurro intervistato da Rai Radio 1 si è detto rammaricato per il risultato finale considerata la prestazione e le occasioni create.

OCCASIONI NON SFRUTTATE – Inzaghi non vuole sentir parlare di sfortuna dopo la prestazione messa in mostra a San Siro contro la Fiorentina, ma con evidenti problemi nel concretizzare: «Dobbiamo fare di più, però abbiamo visto che tipo di partita è stata. La squadra ha dato tutto quello che aveva dal punto di vista dell’impegno. È la seconda partita che perdiamo davanti al nostro pubblico che ci ha incitato dal primo al novantacinquesimo e fa male, ma questo è il calcio e dobbiamo lavorare per andare avanti e rialzarci da questo momento che chiaramente non è meglio. La squadra pensa troppo alla sfida con il Benfica in Champions League? Da quello che vedo in campo no, abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato, chiaramente dovevamo essere più lucidi. Abbiamo creato tantissimo, non ci sta non aver fatto gol. Ci sono state occasioni clamorose che dovevamo sfruttare. Non credo alla sfortuna, dobbiamo ancora lavorare di più e meglio. È una sconfitta che fa male alla nostra classifica che in questo momento non è bello guardarla».