Cassano: «Disastro Inter! Inzaghi deve andare via da Milano»

Antonio Cassano come di consueto analizza alcune partite di Serie A, in questo caso attraverso il suo profilo Instagram lo ha fatto parlando della sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina.

DISASTRO – Antonio Cassano commenta così la prestazione dell’Inter contro la Fiorentina: «Disastro Inter. Almeno la Juventus con qualche risultato in più sta prendendo la forma del campionato, l’Inter un disastro. Robe allucinanti. Vero che con le occasioni non meritava di perdere la partita, ma come idea di gioco la Fiorentina sapeva già cosa fare. L’allenatore deve andare via, non ha vita lunga a Milano».

Fonte: Pagina Instagram [Antonio Cassano]