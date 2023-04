Retegui seguito anche in Germania: l’Inter rimane la priorità

La convocazione di Mateo Retegui in Nazionale ha fatto partire un’asta per l’attaccante classe 1999. Non solo le italiane lo seguono.

PRIORITÀ – Mateo Retegui continua a far parlare di sé. Dopo i due gol segnati con l’Italia, l’attaccante è andato in gol anche con il Tigres. Su di lui c’è infatti l’interesse di diverse squadre italiane ma non solo. Secondo quanto riporta Sky Sport DE, l’Eintracht Francoforte sarebbe molto interessata all’attaccante classe 1999. Rimane però la preferenza del giocatore, che sarebbe l’Inter, a cui avrebbe dato la sua priorità. I nerazzurri stanno affrontando tutta un’altra serie di problemi, a partire dalla situazione rinnovi. Rimane da capire quindi come si evolverà questa situazione, con l’Eintracht che non molla la presa.