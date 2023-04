Males, che numeri in Svizzera: possibile risorsa per l’Inter?

Darian Males in prestito al Basilea dall’Inter sta vivendo un’ottima stagione. Lo svizzero potrebbe essere una risorsa per la rosa dell’anno prossimo.

RISORSA – I numeri di Darian Males parlano per lui. Il classe 2001 ha toccato le 34 presenze stagionali in tutte le competizioni con il Basilea. Trequartista, ma in grado di coprire diversi ruoli riesce spesso a rendersi pericoloso in zona gol. È infatti a un solo gol dalla doppia cifra, che ha invece raggiunto con gli assist: 9 reti e 10 assist. In stagione è stato usato sia come ala destra che come centrocampista destro in una linea a quattro. Duttilità che è tornata comoda al club svizzero.

CENTROCAMPO – Il centrocampo dell’Inter l’anno prossimo vedrà dei cambiamenti. Spesso nelle ultime settimane si è parlato di un possibile addio di Marcelo Brozovic, oltre a quello quasi sicuro di Roberto Gagliardini. Nei tre di centrocampo Males forse non renderebbe al massimo, avendo bisogno di giocare vicino alla porta. La sua duttilità è qualcosa che manca alla rosa di Simone Inzaghi, che ha un profilo simile in Henrikh Mkhitaryan. Lo svizzero potrebbe garantire delle alternative al solito 3-5-2 che non sta più dando i risultati a cui aveva abituato. Chiaro che i problemi dell’Inter non verranno risolti dai piedi di Males. Con un budget ridotto per il prossimo mercato, guardare in casa può essere un’idea. Oltre a lui a centrocampo ci sono infatti anche Giovanni Fabbian e Lucien Agoumé (vedi focus) in prestito.