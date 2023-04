Juventus-Inter, la probabile formazione: torna Handanovic – Sky

La sconfitta contro la Fiorentina va archiviata subito, martedì c’è Juventus-Inter, l’andata della semifinale di Coppa Italia.

PROBABILE – L’Inter è costretta a ripartire subito. La delusione contro la Fiorentina deve lasciare spazio alla concentrazione per la sfida contro la Juventus. Il primo dei due incontri che potrà portare alla finale di Coppa Italia. Secondo Sky, Simone Inzaghi farà un po’ di turnover dovendo counque giocare ogni 3 giorni. In porta infatti tornerà Samir Handanovic al posto di Onana. Davanti potrebbe essere confermato il terzetto della sconfitta contro i Viola, con Stefan De Vrij e Danilo D’Ambrosio che scalpitano. Sorprese a centrocampo, con Raoul Bellanova in vantaggio su Dumfries e una chance per Kristjan Asllani dal primo minuto. Assieme a loro ci saranno Barella, Mkhitaryan e Dimarco. Cambia totalmente l’attacco con Lautaro Martinez ed Edin Dzeko pronti a tornare dal primo minuto.