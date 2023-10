Inzaghi: «Inter, lucidità incredibile! Si può vincere a 10’ dalla fine»

C’è soddisfazione da parte di Inzaghi per la vittoria in Inter-Roma, nella decima giornata di Serie A. L’allenatore ha rilasciato la consueta intervista post partita su Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi dopo Inter-Roma 1-0 festeggia il risultato e la prestazioni: «I tifosi ci hanno sostenuto dal 1’ al 95’, non ci fanno mai mancare il Loro sostegno. Per quanto riguarda la squadra i ragazzi sono stati bravi, hanno coperto il campo nel migliore dei modi. Dobbiamo capire che la vittoria può arrivare anche a dieci minuti dalla fine e non solo dominando. Siamo stati intensi e lucidi, perché siamo stati intensi nei momenti in cui non abbiamo mai lasciato campo. Quando abbiamo perso palla i ragazzi hanno avuto una lucidità incredibile, abbiamo vinto facendo tre punti importanti che servono per la nostra classifica. Marcus Thuram? Complimenti a lui e alla squadra che lo sta mettendo nelle migliori condizioni, dal 13 luglio sta facendo benissimo. La gestione? Siamo rimasti lucidi oggi, è normale che perdi un po’ di lucidità invece la squadra è rimasta concentrata. Sono molto contento della prova di stasera. L’Atalanta? Chiaramente sarà una partita importante e difficili, ma nel campionato italiano lo sono tutte. L’Atalanta sta facendo un ottimo campionato e un’ottima Europa League, in casa ha sempre vinto senza subire gol. Dovremo trovare le energie fisiche e mentali per fare una grande partita».