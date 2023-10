Asllani: «Vinta una partita difficile! Ringrazio Inzaghi per la fiducia»

L’Inter ha battuto la Roma per 1-0: a decidere la sfida un gol di Marcus Thuram. Le parole di Asllani nel post partita di Sky Sport

IMPORTANTE – Queste le parole di Asllani: «Fuori si è parlato tanto, per noi è stata una partita come le altre. Sapevamo che c’erano tre punti importanti ed abbiamo vinto questa partita difficile. Sapevamo che la Roma difendeva bassa e siamo riusciti con il nostro gioco a portarla sino in fondo. Calhanoglu? Per me è uno dei play più forti al mondo, sono contento. Ringrazio il Mister per la fiducia, mi sta mettendo in partite complicate come quella di oggi. Da Hakan devo cercare di prendere tutto, è incredibile, mi aiuta tutti i giorni. È mio fratello, siamo sempre insieme. Mercato? L’anno scorso è stato un anno di crescita, di studio perché sapete benissimo che passare dall’Empoli all’Inter è molto grosso. L’anno scorso avevo due centrocampisti davanti. Io devo continuare a lavorare ed imparare. Inter? Il gruppo, ci aiutiamo tutti a vicenda. Non c’è gelosia, tutti festeggiamo come oggi come sempre. Dobbiamo continuare così, abbiamo obiettivi importanti e portarli avanti con il gruppo».