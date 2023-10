Asllani: «Che fortuna Calhanoglu! Tanti consigli anche da Inzaghi»

Asllani dopo Inter-Roma terminata sul punteggio di 1-0, su DAZN ha parlato del suo ingresso in partita, importante in occasione del gol di Marcus Thuram con il lancio per Federico Dimarco.

TANTI CONSIGLI – Kristjan Asllani ha parlato così dopo Inter-Roma: «Voglio ringraziare il mister per i minuti che mi sta dando, voglio continuare così, poi vediamo cosa succede. Questa per me è una fortuna, perché ho davanti Calhanoglu che è uno dei play più forti al mondo e grazie a lui sto migliorando. Mi da tanti consigli, soprattutto quello di migliorare in fase difensiva, che è vero. Il mio lancio sul gol di Thuram? Ho visto Dimarco che era libero, poi grande anche il suo controllo. Ho lavorato tanto in questo anno e mezzo, però c’è ancora tanto di migliorare, come in occasione del tiro di Cristante, pensavo ci fosse Frattesi. Pensiero di andare via in prestito? Normale che tutti vogliamo giocare, però il centrocampo è forte, c’è stata una mezza voce prima dell’inizio del campionato, però poi ho parlato con la società che mi ha voluto tenere fortemente facendomi sentire importante, quindi ho pensato fosse giusto restare. Sono contentissimo di essere qui con questi ragazzi. Lukaku? Non ne abbiamo parlato, ognuno fa le sue scelte, noi andiamo avanti perché non voglio parlare di certi argomenti».

IN NAZIONALE – Asllani risponde anche a una domanda legata alla nazionale Albanese: «Sylvinho mi sta aiutando, sono tornato qui con due partite da novanta minuti. Ho più confidenza, anche queste partite mi aiutano, speriamo di andare avanti con i nostri sogni».