Inzaghi: «Lukaku? Tutti sanno cosa ho fatto, poi scelta sua! Thuram…»

Inzaghi è stato intercettato a San Siro dopo il fischio finale di Inter-Roma, match delle ore 18 valevole per la decima giornata di Serie A vinto dai nerazzurri 1-0 grazie alla rete di Thuram. Di seguito le sue impressioni a caldo, affidate a DAZN

MAN OF THE MATCH – Simone Inzaghi, dopo Inter-Roma, parla così: «Thuram? È il lavoro quotidiano che fa la differenza, deve continuare con la stessa voglia. È un ragazzo che si cura molto nei dettagli sia in campo che fuori e deve continuare così, si sta prendendo le sue soddisfazioni. Oggi non è stato semplice perché abbiamo trovato una squadra che si difende bene, siamo stati bravi e pazienti soprattutto perché quando non riesci a fare gol possono arrivare dei problemi. Ma la squadra è stata matura».

SOLITA ATMOSFERA – Inzaghi parla poi dell’atmosfera caldissima a San Siro: «Lukaku? Io penso che l’atmosfera qui a San Siro è quasi sempre simile, ho fatto tante partite ed è sempre stata eccezionale. Stasera si è fatta sentire di più, ma che sia la Roma o un’altra squadra l’atmosfera è sempre magica. Isolare la squadra da questo ambiente? Assolutamente, penso si sia visto: la squadra si è isolata, abbiano preparato la partita. La Roma non è solo Lukaku e ci siamo preparati anche su questo. C’era il rischio dell’atmosfera ma sono contento perché ho visto una squadra sempre lucida e che ha avuto pazienza».

STEP – Inzaghi sottolinea poi qual è la speranza a livello di mentalità: «Step di mentalità? Questa chiaramente è la speranza perché il tempo e il campo daranno la risposta, per queste prime 13 partite i ragazzi sono stati bravissimi ma sappiamo che manca ancora tanto, abbiamo tanti obiettivi e il nostro desiderio è quello di fare più partite possibili. Abbiamo questo desiderio, lavoriamo tanto e vogliamo migliorarci. Si gioca tantissimo e dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. I ragazzi sono rimasti in partita e hanno eseguito tutto quello che abbiamo chiesto».

DECISIONI – Inzaghi spiega il cambio di Benjamin Pavard e non solo: «Pavard stava facendo una grande gara però in una partita dominata nel primo tempo, ho pensato molto e ho detto a Darmian di scaldarsi ma che non sapevo se sarebbe entrato perché Pavard stava facendo bene. Poi ho preferito fare il cambio. Volevo qualcosina di più in mezzo, Barella mi è sembrato a posto e ho cambiato gli altri due centrocampisti ma senza problemi perché Asllani e Frattesi hanno avuto un grande impatto».

LAVORATORE – Inzaghi svela quando ha capito che Thuram avrebbe fatto bene: «Noi tutti quanti conoscevamo le qualità di Thuram, poi dopo la prima settimana avevamo capito che continuando a lavorare in quel modo si sarebbe potuto togliere delle soddisfazioni sia a livello di squadra che personali. Come ho detto più volte, ha la fortuna di conoscere bene la lingua e di essersi inserito bene».

QUESTIONE DI SCELTE – Inzaghi chiarisce ancora il suo pensiero su Lukaku: «Se ho incrociato Lukaku? Non ci siamo visti, il mio pensiero su di lui lo avevo già espresso in estate. Tutti quanti sanno cosa ho fatto per riportarlo e cosa avrei fatto per tenerlo qui, la sua decisione è stata quella di andare altrove. Io personalmente mi sono fatto una ragione. Lo avrei salutato senza alcun problema, le mie scelte sono fatte sempre per il bene dell’Inter e non del singolo».

CRESCITA – Per finire Inzaghi si complimenta con Asllani: «È stato bravissimo, entrare in un Inter-Roma a 20 minuti dalla fine a San Siro sullo 0-0 penso non sia semplice: lui lo ha fatto con grande personalità. Ora è qui da un anno e mezzo e chiaramente sa che è differente giocare nell’Empoli e nell’Inter ma si sta ritagliando minuti soprattutto per il ragazzo che è perché ha tantissima qualità ed è molto professionale».