Inzaghi: «Inter, derby stradominato dopo la vittoria in Supercoppa Italiana!»

Simone Inzaghi dopo Inter-Milan terminata sul punteggio di 1-0, su DAZN ha espresso tutta la sua soddisfazione per il dominio visto oggi nel derby proprio come in Supercoppa Italiana.

DOMINIO – Simone Inzaghi dopo Inter-Milan 1-0, ha parlato così dopo la partita: «Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo stradominato vincere due derby in pochi giorni è una grandissima soddisfazione che volevamo condividere con i nostri tifosi. Sono molto soddisfatto, adesso guardiamo avanti con fiducia cercando di recuperare i giocatori che sono rimasti fuori per tanti mesi come Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic che per noi sono fondamentali. Nonostante quello noi siamo andati avanti in Champions League e vinto un trofeo, senza dimenticare il quarto di finale impegnativo contro l’Atalanta. Mi sono concentrato su di noi perché venivamo da una partita ottima, ho ribadito i concetti ai ragazzi nonostante gli avversari. Vincere così fa molto piacere. Lautaro Martinez da dodici mesi sta giocando a livello strepitosi nonostante non sono riuscito a dargli momenti di riposo per i vari infortunati. Si merita questo momento per come lavora, parlare solo di lui però è riduttivo perché abbiamo fatto una gara dominata. L’unica pecca è aver tenuto la gara in bilico per così tanto tempo».

PUNTI PERSI PER STRADA – Inzaghi tende a sottolineare quanto di buono fatto fin qui, quando gli fanno notare gli errori a inizio stagione: «Abbiamo commesso qualche errore nel nostro cammino, in questi quattro mesi però abbiamo superato un girone di Champions League con Bayern Monaco e Barcellona, vinto un trofeo e siamo andati avanti in Coppa Italia, abbiamo 43 punti e potevano essere anche in più. Il Napoli? Dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo essere focalizzati su quello che stiamo facendo sapendo che il 1° ottobre eravamo noni in classifica e da quel momento abbiamo vinto 10 partite su 13. Possiamo ancora migliorarci e lo faremo».