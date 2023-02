Inter-Milan 1-0, il tabellino della partita della 21ª giornata di Serie A

Inter-Milan è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la ventunesima giornata di Serie A 2022-2023.

ADESSO SÌ CHE C’È RIVINCITA – L’Inter fa girare il Milan a -5 stendendolo nel derby per la seconda volta in diciassette giorni, dimostrando che quanto avvenuto un anno fa era un fortunato fuoco di paglia. Basta un gol di testa di Lautaro Martinez, anche perché poi i successivi vengono annullati, per tirare giù la squadra di Stefano Pioli che fa il 3-5-2 per distruggere il gioco avversario ma non costruisce nulla. Poteva finire molto più dello striminzito 1-0. E stavolta non ci sono rimpalli strani o falli non segnalati che possono salvare una squadra arrivata alla quarta sconfitta consecutiva. Questo il tabellino di Inter-Milan.

INTER-MILAN 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella (94’ Asllani), Calhanoglu (89’ Gagliardini), Mkhitaryan (71’ Brozovic), Dimarco (71’ Gosens); Dzeko (71’ Lukaku), Lautaro Martinez.

In panchina: Handanovic, Cordaz, Dumfries, de Vrij, Bellanova, D’Ambrosio, V. Carboni, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Milan (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer (86’ Rebic), Gabbia (70’ Thiaw); Calabria (55’ Saelemaekers), Messias (46’ Brahim Diaz), Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Origi (55’ Rafael Leao), Giroud.

In panchina: D. Vasquez, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx, De Ketelaere.

Allenatore: Stefano Pioli

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia (Bindoni – Imperiale; Sozza; VAR Mazzoleni; A. VAR Fabbri)

Gol: 34’ Lautaro Martinez

Ammoniti: Kalulu, Gabbia, Rafael Leao, Giroud, Rebic (M), Mkhitaryan, Acerbi (I)

Recupero: 1’ PT, 6’ ST