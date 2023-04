Inzaghi: «Inter bravissima, ma solo primo round! Fatto quanto chiesto»

Consueta intervista per Inzaghi dopo Benfica-Inter. Nel corso del post partita di Inter TV, l’allenatore ha valutato la prestazione della squadra nel match di stasera valido per l’andata dei quarti di Champions League.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi dà la sua versione su Benfica-Inter: «Una bella vittoria, i ragazzi sono stati bravissimi. Sappiamo che è solo il primo round, fra otto giorni ci sarà un’altra battaglia. Ci dà un vantaggio, ma sappiamo cosa ha fatto il Benfica contro Juventus e PSG. Dovremo essere bravi a replicare a Milano la gara di stasera. Abbiamo fatto una gara molto di cuore e testa, quello che avevo chiesto. Adesso, come ho detto, abbiamo un buon vantaggio però sicuramente il ritorno sarà impegnativo e difficile. Vittoria del gruppo? Assolutamente. Sappiamo il Benfica cosa aveva fatto in stagione: in dieci partite, contando i preliminari con la Dinamo Kiev, non aveva mai perso e in due partite contro il Club Brugge sette gol in quaranta tiri. Complimenti ai ragazzi, però ci servono ancora novantacinque minuti con questa determinazione».