Lukaku: «Oggi vinto il primo tempo! Zanetti mi aiuta molto»

Romelu Lukaku, autore del gol del raddoppio nerazzurro, ha parlato a Sky dopo la vittoria dell’Inter contro la Benfica

PRIMO TEMPO – Ecco le parole di Romelu Lukaku nel post-partita di Benfica-Inter: «Risultato molto importante per noi. Il Benfica è un ottima squadra che gioca ad alta intensità. Era importante per noi tenere il possesso della palla. Oggi Brozovic ha aiutato molto la squadra, perché ha trovato sempre gli spazi giusti. Nicolo poi ha fatto un gol importantissimo. Io la vedo come la fine di un primo tempo. Dobbiamo rimanere concentrati, loro sono davvero pericolosi. Il primo tempo è finito e ora si gioca la ripresa a casa. Dobbiamo fare risultato anche in campionato. Io e Zanetti parliamo tanto da quando sono arrivato all’Inter. Mi ha aiutato tanto dal punto di vista mentale. Mi dice sempre di mantenere la testa fredda. Se il mister fa delle rotazioni bisogna adattarsi. Penso che Lautaro ed Edin hanno fatto un gran lavoro, per me e il Tucu è stato più facile fare la differenza. Stiamo facendo un ottimo lavoro e dobbiamo continuare così per l’Inter e per i tifosi».