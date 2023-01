Inzaghi: «Il gol subito ci ha penalizzati! Ma alla fine conta passare»

Intervista con Inter TV anche per Inzaghi, al termine di Inter-Parma. Ecco come l’allenatore si è espresso al canale tematico ufficiale della società.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Così Simone Inzaghi dopo Inter-Parma: «Sapevamo che questa partita ci avrebbe creato qualche insidia e qualche problematica. Discreto primo tempo, poi subito gol ci ha penalizzati. Alla fine però abbiamo passato il turno e questo conta. Bene i subentrati, però parlerei di chi c’era dall’inizio e non giocava da tempo. Con partite ravvicinate dopo la lunga sosta ho bisogno di tutti. Cos’è cambiato? Abbiamo preso posizioni migliori in fase di possesso, chiamato i quinti di più. Potevamo pareggiare anche prima, siamo stati bravi a concedere poco. Nonostante avessimo tre attaccanti in campo siamo stati bravi a concedere poco».