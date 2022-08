Inzaghi: «Dimarco in un momento positivo. Skriniar? Fa piacere che resti»

Simone Inzaghi, nel prepartita su Sky Sport prima di Inter-Spezia, ha parlato di Dimarco e della sua titolarità. Qualche considerazione anche sulla permanenza di Skriniar

MERITO − Inzaghi si è espresso su Dimarco e sulla permanenza di Skriniar: «Federico Dimarco è in un momento molto buono, sta bene. Ho avuto diversi dubbi ma lui ha meritato per la partita fatta a Lecce e per la settimana che ha fatto. Ma la panchina può fare la differenza. San Siro? Ci aiuterà. Abbiamo lasciato i nostri tifosi dopo l’ultima partita, speriamo di regalargli una grande partita. Skriniar permanenza? Senz’altro fa piacere. Sappiamo che per gli allenatori non è facile giocare con il mercato aperto, ma oggi testa sullo Spezia».