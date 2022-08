Beccalossi: «Permanenza Skriniar grande passo! Inter, nuovo percorso»

Beccalossi è uno dei tanti grandi ex che vedranno Inter-Spezia al Meazza questa sera. In un’intervista a Inter TV l’ex numero 10 nerazzurro ha anche festeggiato la permanenza di Skriniar, definita ieri.

SI RIPARTE – Evaristo Beccalossi vede una grande atmosfera per Inter-Spezia: «È bello tutto, si ricomincia in un percorso ancora importante. Dopo l’anno scorso, un grande percorso e un gran risultato, bisogna essere fiduciosi e sereni. Secondo me abbiamo operato bene, la squadra è stata rinforzata ed è tornato Romelu Lukaku. L’obiettivo è lì e si cammina, oggi in casa è chiaro che dobbiamo prendere i tre punti. La permanenza di Milan Skriniar? È di prima fascia, un top player. Essere riusciti a trattenerlo è già un grande passo, poi il giocatore non si discute. Insidie dallo Spezia? Già il fatto che avremo San Siro pieno credo che insidie non ne dia. Bisogna stare attenti e cercare di sbloccare la gara, con tutto il rispetto per lo Spezia quando sei col tuo popolo devi partire avvantaggiato».