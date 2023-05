Inzaghi: «Ci siamo tappati le orecchie e lavorato! Da recuperare»

Inzaghi ha tenuto la consueta conferenza post partita dopo Verona-Inter. Nella sala stampa del Bentegodi l’allenatore ha parlato del match vinto 0-6 nella sestultima giornata di Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Verona-Inter.

Inter tornata?

Sappiamo che deve continuare il nostro percorso in campionato. Abbiamo partite davanti non semplici, ma nella nostra Serie A al di là del calendario sappiamo che tutte sono difficili.

Come ha fatto a prendere l’Inter delle coppe e portarla in campionato?

Sono convinto che la squadra ha sempre messo un grandissimo impegno. Poi penso a partite sviluppate e fatte come questa, vedi Salerno e Fiorentina, dove non eravamo riusciti a concretizzare come stasera. A volte si guarda solo il risultato, ma siamo stati bravi assieme al mio staff e ai giocatori. Ci siamo tappati le orecchie e abbiamo lavorato, tre vittore in campionato ma in mezzo il ritorno di Coppa Italia con la Juventus e il Benfica. Periodo intenso: dall’1 aprile si sta giocando ogni tre giorni. Stanno giocando tutti, a parte Skriniar abbiamo fuori solo Gosens che è un giocatore importante che ci aiuta tanto nelle rotazioni.

Quanto è contento della carica dei tifosi?

Quello chiaramente, si va avanti tutti insieme. C’è una grande sinergia con i nostri tifosi, ma al di là della semifinale gli obiettivi li sappiamo: in campionato dobbiamo recuperare. Coppa Italia e Champions League non erano preventivati, ma si voleva arrivare in finale e semifinale. Abbiamo davanti a noi trenta giorni molto intensi e dobbiamo farli nel migliore dei modi.

Inzaghi, si può dire che adesso l’Inter sia favorita per il quarto posto?

Vedendo le ultime prestazioni e i risultati si dovrebbe dire quello, ma devo essere lucido a guardare. Sono soddisfatto del momento, veniamo da cinque partite fatte da squadra importante e vera come siamo. Poi sappiamo che avremo partite difficili, a partire da Roma fra meno di settantadue ore sapendo che sarà la seconda trasferta in tre giorni. Però ho la fortuna di avere ragazzi molto seri, cercheremo di prepararla nel migliore dei modi.

Un giudizio sul Verona?

Nella prima mezz’ora il Verona ci ha creato difficoltà. Anche prima di andare alla finale di Riyad fu una partita difficilissima, vincemmo col gol di Lautaro Martinez ma fu una partita molto intensa. A gennaio sembrava spacciata, adesso siamo ai primi di maggio e si gioca la salvezza con le sue armi.