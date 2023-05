Mourinho: «Roma non è forte, non voglio più questo arbitro»

José Mourinho è immensamente critico nei confronti dell’arbitro di Monza-Roma e si sfoga durante la conferenza stampa passata da Sky Sport.

SFOGO – José Mourinho si sfoga incredibilmente: «Quando si parla di arbitro si dice influenza diretta. Non è un caso se si parla di errori, magari mi sbaglio però in questo momento non penso che l’arbitro non abbia avuto influenza sul risultato. È stato il peggiore arbitro della mia carriera, sensibilità zero, un doppio giallo al minuto 96 per un giocatore scoordinato, stanco. Andiamo a casa, è finita la partita e fai giocarlo sabato. Sabato non giochi, sabato giochiamo con una super squadra. Oggi abbiamo perso Celik e El Shaarawy. Il mio club non sarà contento con me ma è un rischio che prendo. Ci sono squadre che decidono di non avere un arbitro e lo fanno con forza. Io non parlo mai prima del match di arbitro, lo voglio completamente isolato ma la Roma non ha forza e neanche voglia. Per favore signor Rocchi questo qua basta, ne voglio un altro».