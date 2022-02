Inzaghi: «Abbiamo meritato questa semifinale! Contento di questo gruppo»

Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine di Inter-Roma, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri per 2-0 con approdo in semifinale. Di seguito le sue dichiarazioni

PERSONALITÀ – Simone Inzaghi parla così ai microfoni di Mediaset al termine di Inter-Roma: «Io penso che i ragazzi sono stati bravissimi perché non era una partita semplice, la Roma ha qualità e abbiamo tenuto il campo benissimo. Abbiamo meritato questa semifinale sapendo di venire da una brutta battuta d’arresto, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati davvero bravi dopo due giorni e mezzo a organizzare una partita così di personalità. Bastoni? Speriamo che non sia niente, la dinamica purtroppo dice che è caduto male. Adesso i medici faranno gli esami, speriamo di non perderlo per troppo tempo perché per noi è molto importante. Io penso che chiaramente comandare la partita non è semplice, lo stiamo facendo quasi sempre ma bisogna tenere in conto che ci sono anche gli avversari, che si chiami Milan, Juventus, Napoli o Liverpool. Ci sono momenti in cui la squadra deve saper soffrire tenendo la porta inviolata. Perisic indispensabile? Io penso che sia un giocatore che da inizio anno sta avendo dei livelli altissimi, sono contento ma come tutti i suoi compagni. L’Inter è prima in classifica, ha superato il turno in Champions League, ha vinto la Supercoppa ed è in semifinale di Coppa Italia: posso essere solo contento di questo gruppo. Sappiamo di avere avversari forti e un cammino difficile, volevamo questa semifinale a tutti i costi e l’abbiamo ottenuta».