Inter-Roma, Ranocchia: «Importante tornare a vincere e passare il turno!»

Ranocchia felice per il passaggio del turno in Coppa Italia e per aver subito lasciato alla spalle il derby con il Milan. Il difensore dell’Inter commenta così sui social dopo Inter-Roma (vedi articolo).

RIPARTENZA – L’Inter si rialza subito dopo la bruciante sconfitta nel derby e lo fa superando la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno vinto il match per 2-0 grazie alle reti di Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Attraverso i propri canali social, Andrea Ranocchia ha applaudito la grande prestazione dei compagni questa sera a San Siro: “Era importante tornare alla vittoria e passare il turno! Forza Inter”. Ad accompagnare il commento, alcune immagini dell’abbraccio di gruppo dei giocatori di Simone Inzaghi. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Andrea Ranocchia