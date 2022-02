Inter in semifinale di Coppa Italia: andata e ritorno con Milan o Lazio, le date

L’Inter è qualificata alle semifinali di Coppa Italia, dopo aver battuto 2-0 la Roma stasera (vedi articolo). In semifinale sarà una fra Milan e Lazio, ecco quando si giocherà e dove.

RIVINCITA DA PRENDERE – L’Inter in semifinale di Coppa Italia sfiderà una delle due squadre contro cui ha perso in Serie A. Domani alle ore 21 si giocherà, sempre al Meazza, Milan-Lazio che è il quarto di finale dal quale uscirà l’avversario dei nerazzurri. L’andata è prevista mercoledì 2 marzo, il ritorno mercoledì 20 aprile, ma le date sono provvisorie perché potrebbero esserci modifiche in base al calendario (si giocherà in prima serata, complici le TV, potrebbe essere anche il martedì o il giovedì della stessa settimana). A prescindere da chi ci sarà fra Milan e Lazio il ritorno vedrà la squadra di Simone Inzaghi in casa, perché ha un numero di inserimento nel tabellone più basso (2 contro 3 o 6).