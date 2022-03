Handanovic: «Normale lasciare qualcosa dopo Liverpool! Tutto aperto»

Handanovic ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Torino-Inter, sfida valevole per la ventinovesima giornata di Serie A finita sul risultato di 1-1 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

STANCHEZZA – Samir Handanovic parla così ai microfoni di DAZN al termine di Torino-Inter: «Sapevamo che era una partita dura per come gioca il Torino e ci siamo un po’ adattati cambiando. Abbiamo avuto le nostre occasioni, purtroppo a volte Berisha è stato bravo e altre volte abbiamo sbagliato noi. Alla fine abbiamo trovato il pareggio. Volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Un po’ l’approccio ma anche il discorso di tante partite giocate, quindi a volte emotivamente ne risenti. Era normale lasciare qualcosa dopo la Champions League, sapevamo come gioca il Torino, sono molto aggressivi e non è facile per nessuno giocare qui. Siamo dietro a Milan e Napoli? Io so che il campionato sarà aperto fino alla fine e si vedrà. Fiorentina? Si può preparare bene la partita, è diverso in cinque o due giorni. Penso che le prestazioni le abbiamo fatte sempre, poi a volte segni di più a volte di meno. Ci mancano dieci partite e dobbiamo cercare di vincere».