Torino-Inter 1-1, Sanchez salva il KO all’ultimo respiro

Termina Torino-Inter, sfida valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. In pieno recupero ci pensa Alexis Sanchez a salvare i nerazzurri dal KO dopo la rete di Gleison Bremer nella prima frazione di gioco.

OCCASIONI – Dopo il primo tempo terminato 1-0 (vedi report), riprende Torino-Inter. E lo fa subito con due cambi tra le fila dei nerazzurri, con gli ingressi di Federico Dimarco e Robin Gosens al posto di Alessandro Bastoni e Ivan Perisic. Diverse le occasioni da una parte e dall’altra, con Dimarco e Dzeko prima che non riescono a trovare la via del gol e poi con Brekalo che salta Handanovic, ma si vede ribattere la conclusione a porta vuota nientemeno che da Gosens. Al 68′ arrivano altri due cambi da parte di Simone Inzaghi che prova a dare la scossa con l’ingresso dei due cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal al posto di Lautaro Martinez e Matias Vecino.

Torino-Inter, KO evitato nel finale. Ma la lotta scudetto si complica

SALVATAGGIO FINALE – Il quinto e ultimo cambio per Inzaghi è Joaquin Correa che prende il posto di Hakan Calhanoglu, per provare ad accendere la scintilla in attacco. Poco dopo arriva una grande occasione nel finale che capita sulla testa di Edin Dzeko: la sua incornata da distanza ravvicinata finisce però alta sopra la traversa. In pieno recupero tuttavia arriva il pari che nasce dai piedi di Edin Dzeko: palla bellissima per Alexis Sanchez che con un diagonale fulmina Berisha e trova la rete che salva i nerazzurri dal KO. La corsa allo scudetto, però, si complica, con il Milan a 4 punti (e una partita in più).

TORINO 1 – 1 INTER

MARCATORI: Bremer (T) al 12′, Sanchez (I) al 90’+4

TORINO (3-4-2-1): 1 Berisha; 26 Djidji, 3 Bremer, 99 Buongiorno; 17 Singo, 10 Lukic, 38 Mandragora, 27 Vojvoda; 4 Pobega, 14 Brekalo; 9 Belotti (C).

A disposizione: 31 Milan, 89 Gemello; 5 Izzo, 11 Pjaca, 13 Ricardo Rodriguez, 15 Ansaldi, 19 A. Sanabria, 28 S. Ricci, 70 Warming, 77 Linetty.

Allenatore: Ivan Juric

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 8 Vecino, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi