Torino-Inter 1-0 al 45′, Bremer punisce. Due miracoli di Berisha

Termina il primo tempo di Torino-Inter, sfida valevole per la ventinovesima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui, con i nerazzurri sotto di un gol dopo la rete segnata da Gleison Bremer.

SVANTAGGIO – Si mette male dopo soli 12 minuti la partita per l’Inter, quando in una mischia in area Bremer piomba su un pallone vagante e insacca da pochi passi la rete che vale l’1-0. La reazione della squadra non si fa però aspettare, con Lautaro Martinez che impatta di testa un calcio di punizione di Hakan Calhanoglu, impegnando Berisha in un miracolo per salvare il risultato. Da un’altra punizione del numero 20 arriva la seconda grande occasione per i nerazzurri, questa volta la palla sfila lungo tutta l’area di rigore senza che venga toccata e ancora una volta Berisha si supera per evitare il pareggio.

Torino-Inter, contatto Belotti-Ranocchia: niente rigore

CONTATTO PERICOLOSO – Nonostante i tentativi di pareggio da parte dell’Inter, i granata si rendono ancora pericolosi quando al 38′ Belotti supera Andrea Ranocchia e quest’ultimo colpisce l’attaccante avversario. Per l’arbitro Guida, tuttavia, non c’è calcio di rigore, decisione confermata anche dopo il controllo al VAR. Nel finale arriva qualche tentativo da parte dei nerazzurri di andare all’intervallo sul punteggio di 1-1, ma troppo timidi per impensierire il portiere avversario. Si va così negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Gleison Bremer.

TORINO 1 – 0 INTER

MARCATORI: Bremer (T) al 12′

TORINO (3-4-2-1): 1 Berisha; 26 Djidji, 3 Bremer, 99 Buongiorno; 17 Singo, 10 Lukic, 38 Mandragora, 27 Vojvoda; 4 Pobega, 14 Brekalo; 9 Belotti (C).

A disposizione: 31 Milan, 89 Gemello; 5 Izzo, 11 Pjaca, 13 Ricardo Rodriguez, 15 Ansaldi, 19 A. Sanabria, 28 S. Ricci, 70 Warming, 77 Linetty.

Allenatore: Ivan Juric

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 8 Vecino, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi