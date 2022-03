Statistiche Torino-Inter: match in equilibrio, nerazzurri più precisi nei tiri

Statistiche Torino-Inter: i nerazzurri di Inzaghi pareggiano per 1-1 in trasferta contro i granata (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE TORINO-INTER – L’Inter non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Torino in una sfida decisa dalle reti di Gleison Bremer e Alexis Sanchez. I nerazzurri tengono di più il possesso del pallone con il 56%. Equilibrio per quanto riguarda le conclusioni totali (13 a 14), ma gli uomini di Simone Inzaghi sono più precisi e centrano più volte lo specchio della porta (4 a 7).

ALTRI DATI – I padroni di casa battono 3 calci d’angolo contro i 4 degli avversari. La terna arbitrale rileva 2 offside in tutto l’incontro, in entrambi i casi alla squadra di Ivan Juric. Partita fallosa che si conclude con 15 infrazioni commesse a 17.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 59 punti in classifica dopo 28 turni di Serie A, con 17 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte.