Handanovic: «Inzaghi sa cosa vuole! Partiamo da una buona base»

Samir Handanovic prima di Inter-Genoa, valevole per la prima giornata di Serie A 2021-2022, ai microfoni di “DAZN” ha parlato dell’arrivo di Simone Inzaghi.

CON INZAGHI – Handanovic prima di Inter-Genoa, ai microfoni di DAZN ha parlato così facendo riferimento al suo nuovo tecnico: «Sa cosa deve fare in campo, con mister Inzaghi abbiamo lo stesso sistema di gioco. Non c’è niente di scontato però partiamo da una buona base. Borja Valero su DAZN? Gli faccio un bocca in lupo per il nuovo ruolo».