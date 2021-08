Inter-Genoa, gli squalificati per la 1ª giornata di Serie A. No diffidati

Inter-Genoa si giocherà alle ore 18.30 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la prima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per l’esordio stagionale, con già tre squalificati ma ovviamente senza diffidati. Qui il riepilogo per tutto il turno, che inizierà anche con Verona-Sassuolo.



INTER-GENOA sabato 21 agosto ore 18.30 (1ª giornata Serie A)

Squalificati Inter: Lautaro Martinez (una giornata)

Squalificati Genoa: Mattia Bani (una giornata), Valon Behrami (una giornata)