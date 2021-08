Borja Valero: «L’Inter deve affidarsi al blocco storico per ripartire»

Borja Valero, ex centrocampista dell’Inter, esordisce oggi alla prima di campionato Inter-Genoa nel suo nuovo ruolo di opinionista per DAZN. L’ex centrocampista spagnolo ha parlato dell’Inter che tra pochi minuti ricomincia il campionato da Campione d’Italia in carica.

COME RIPARTE L’INTER – Borja Valero ritiene che l’Inter, per essere ancora competitiva, dovrà appoggiarsi alle sue certezze in campo: «Credo che in questo momento la cosa più semplice sia affidarsi al blocco dell’anno scorso, come Handanovic, la difesa. Da lì è sicuro che sanno dare la spinta giusta agli altri per ricominciare il campionato nel modo giusto. Calhanoglu è un giocatore di grande qualità, è nelle sue corde. Sarà facile vedere Calhanoglu tra le linee a creare gioco tra le linee».