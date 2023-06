Guardiola: «Inter merita ma vogliamo vincere a tutti i costi»

Pep Guardiola, ai microfoni ufficiali della UEFA nell’ultimo episodio di Champions League Magazine, ha parlato dell’imminente finale di Champions League fra Inter e Manchester City.

VINCERE – Queste le parole di Guardiola: «Dal 2011 ci sono stati momenti in cui ho odiato la Champions League? No, mi ha dato tanto. La guardo da un’angolazione diversa. Negli ultimi 12 o 13 anni ho raggiunto 10 semifinali, ho disputato tre finali vincendone due. Ora è la mia quarta, mi ha dato molto, più di quello che avrei immaginato. Quanti progetti di squadre sono stati distrutti perché non hanno visto questa competizione. I club sono cresciuti crescendola, io credo che il nostro lavoro crescerà di credibilità se dovessimo vincere. Altrimenti le cose sembreranno senza senso. Abbiamo due settimane (una, ndr) per sognare di essere campioni d’Europa, e questo tempo è prezioso. I giocatori e la preparazione ci permetteranno di raggiungere la vittoria. Ma anche l’Inter merita tutto questo, sappiamo di dover vincere, lo vogliamo a tutti i costi. Avremo la mentalità giusta, siamo pronti. Saremo nervosi perché non si può giocare una finale pensando di vivere qualcosa irripetibile. Se vogliamo diventare un grande club dobbiamo vincere la Champions League. La cosa importante è arrivare a questo punto ancora, e ancora e ancora. L’eccesso di entusiasmo non si addice al nostro club, andremo lì per coronare il sogno e vincere la finale. Due anni fa eravamo lì, oggi siamo di nuovo lì. I nostri fallimenti ci spingeranno a non provare di nuovo quel dolore».