Godin: “Conte ci chiede tanto. Eriksen? La sua qualità verrà fuori presto”

Diego Godin ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel post partita di Ludogorets-Inter. Il difensore sudamericano si è reso protagonista di una buona prestazione. Come Christian Eriksen, che ha trovato il primo gol nerazzurro. Antonio Conte sta cercando di inserirlo al meglio nel suo scacchiere

PROVA DI FORZA – Prova importante per l’ex difensore dell’Atletico Madrid, al cospetto di un avversario modesto ma comunque allenante. Ecco le dichiarazioni dell’esperto centrale sudamericano Diego Godin: «Abbiamo affrontato una buona squadra, che è campione in patria da nove anni e gioca sempre in Europa. Si tratta di un avversario da rispettare. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare spazio, la palla andava via veloce ed era difficile da controllare anche per il terreno. Nel secondo abbiamo migliorato l’intensità e la partita si è aperta. In tutte le grandi squadre, che vogliono vincere, è importante che tutto il guppo sia preparato. Quando si entra in campo bisogna fornire minuti di qualità. Oggi ha giocato chi ha avuto meno spazio. È stato importante aver dato più opzioni all’allenatore. Ovviamente dipende sempre da noi, sapendo che tutto il gruppo è pronto. Christian Eriksen? Anch’io arrivo da un altro campionato, non è facile. Ci sono diverse idee di calcio, è successo anche a me, in un modo differente rispetto a lui. Anche la lingua è un fattore importante, che fa la differenza. Ha tantissima qualità e farà certamente quello che vuole il mister, ma ha bisogno di tempo. Il modo in cui vuole giocare Antonio Conte esige molto a livello fisico, ma la qualità del danese non si discute».