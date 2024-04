Farris: «Grazie al Torino! Inter non a caccia di record, un momento»

Farris ha sostituito Inzaghi nelle interviste dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino. Tocca quindi all’allenatore in seconda parlare anche su Inter TV, nella prima festa scudetto.

IL COMMENTO DEL VICE – C’è Massimiliano Farris a evidenziare il gran percorso coronato con lo scudetto, prima ancora di Inter-Torino: «Oggi si è respirato un clima di festa bellissimo, penso che ce lo ricorderemo. Era una partita difficile, perché il Torino è un avversario scomodo e l’ha dimostrato. Innanzitutto li ringraziamo, perché ci hanno onorati con la passerella. Onore a loro, poi in campo non era facile ed è stato bellissimo festeggiare con la vittoria. E con un clean sheet, anche se non siamo a caccia di record: i ragazzi hanno fatto una partita bellissima».

Farris racconta il percorso scudetto dell’Inter

UN ANNO INDIMENTICABILE – Farris racconta com’è stato dopo la vittoria dello scudetto dell’Inter: «Ci siamo detti che, probabilmente, ancora non ce ne rendiamo conto. Durante la settimana leggi i giornali e in settimana ti rendi conto dell’affetto della gente. Simone Inzaghi dà sempre spazio allo staff, siamo contenti e ci stiamo rendendo conto di quanto sia bello. La partita in cui si è capito che sarebbe stato scudetto? Inzaghi ha già fatto riferimento alla tournée estiva. C’erano tanti ragazzi nuovi e un po’ di turbolenza, invece in Giappone a luglio e agosto con un caldo incredibile non hanno lesinato nulla: da lì è nata la coesione del gruppo. Quando siamo andati a Riyad eravamo preoccupati di spendere energie, in quelle due partite siamo andati in svantaggio a scapito della Juventus e c’è stata una reazione. Da lì secondo me è il passaggio decisivo. Caratteristica del gruppo? Direi coesione, ma è una parola che ne contiene tante. È bellissimo lavorare con questi ragazzi e i risultati in campo si sono visti».