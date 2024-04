Carlos Augusto: «Inter, più bello di quanto immaginassi! Ora festa»

Carlos Augusto è stato intercettato a San Siro dopo il fischio finale di Inter-Torino, sfida della trentaquattresima giornata di Serie A andata in scena alle ore 12.30 con i nerazzurri già Campioni d’Italia e vittoriosi per 2-0. Di seguito quanto detto a DAZN

PIÙ BELLO DELL’IMMAGINAZIONE – Carlos Augusto ha parlato così dopo Inter-Torino: «Immaginavo di arrivare in un gruppo vincente, è chiaro che è meglio di quanto immaginassi, anche vincere lo scudetto al derby. Abbiamo vinto anche la Supercoppa, sono troppo felice. Ora aspettiamo la piazza piena. Siamo tutti pronti in ogni ruolo, tutti noi conosciamo i meccanismi e facendo due ruoli posso aiutare la squadra il più possibile. Festa? Non ho idea cosa mi aspetta perché è la mia prima volta, la giornata sarà lunga ma siamo pronti. In base alle caratteristiche penso sia buono per me, noi brasiliani abbiamo tanti giocatori buoni in attacco mentre io posso giocare pure dietro. Ho fatto delle foto il giorno dopo il derby, la macchina fotografica ce l’ho nello zaino e la porto in Duomo. L’immagine scudetto più bella? Sto aspettando di sviluppare le foto. Tatuaggio per la seconda stella? Ci sto pensando, vediamo quando arrivo in Brasile».