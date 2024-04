Farris: «Io qui al posto di Inzaghi, vi spiego la scelta! Clima giusto»

Farris dopo Inter-Torino terminata sul punteggio di 2-0, in un’intervista su DAZN ha parlato della stagione, pronto a festeggiare con i tifosi presenti in gran numero a San Siro! La festa è pronta. Il vice allenatore di Simone Inzaghi spiega anche il motivo della sua presenza dopo la partita.

CLIMA PERFETTO – Massimiliano Farris dopo Inter-Torino ha parlato così su DAZN: «Aprire un ciclo all’Inter? Da tre anni l’Inter lotta per qualsiasi obiettivo. Siamo consapevoli che ci siamo fatti portar via qualcosa che volevamo, ma ci sta come scotto per uno staff che arriva in una società di questo livello. Questo successo di questa stagione, divertendosi così, dà valore a tutti gli altri trofei conquistati. L’atmosfera oggi era stupenda, era giusto che la nostra gente vedesse la squadra che li ha portato fin qui. Questo non significa che gli altri non siano importanti, non parliamo di rincalzi: Sanchez, Arnautovic e Frattesi – giusto per citarne qualcuno -, ci ha aiutato ad arrivare così in alto. Record? La serietà della squadra si è vista anche oggi, ringraziamo il Torino per la sua sportività e la dice lunga. Un altro complimento va alla terna arbitrale che non ha sbagliato nulla, è bello che anche loro possano festeggiare.

Farris e non Inzaghi dopo la partita, ecco il motivo

LA SCELTA – Farris spiega il motivo della sua presenza dopo la partita: «Io al posto di Inzaghi dopo la partita? Oggi non ha cali di voce, ha voluto semplicemente mettere me che sono il suo vice in prima linea perché dice che è giusto di prenderci i complimenti anche noi dello staff, questo dimostra la persona che è. Sono tanti anni che lavoriamo insieme, siamo uno staff ben rodato. Quanto visto quest’anno è la “chiusura di un ciclo”, uso questo termine per quanto riguarda lo stile di gioco. Ma questa squadra continuerà a togliersi tante soddisfazioni. Noi cerchiamo di creare il clima giusto per tutti, però quest’anno siamo stati anche fortunati perché abbiamo accolto dei giocatori importanti. Si sono fatti voler bene dal gruppo. È stato sempre un piacere andare al campo a lavorare in allenamento, il piacere di condividere i momenti, ci siamo divertiti tanto».