Dzeko: «Tranquillizzati dopo il vantaggio! Grande serata per l’Inter»

Edin Dzeko protagonista con una doppietta in Inter-Viktoria Plzen 4-0, intervistato attraverso i canali ufficiali dell’UEFA ha espresso tutta la sua soddisfazione per il passaggio del turno.

GRANDE SERATA – Dzeko esprime così tutta la sua soddisfazione: «Per noi è stata una grande serata, credo che a parte i primi 15’ minuti abbiamo fatto un grande lavoro. All’inizio eravamo un po’ tesi per l’importanza del match e non abbiamo fatto girare bene il pallone, poi dopo il vantaggio ci siamo tranquillizzati. Da quel momento in poi abbiamo fatto la nostra partita e dopo il 2-0 i giochi erano fatti».