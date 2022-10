Visnadi: «Inter, no sorprese se vince! Mkhitaryan? Forte, un solo dubbio»

L’Inter di Inzaghi ha ritrovato la fiducia dopo la vittoria in casa con il Barcellona e dà allora ha ingranato la marcia. Gianni Visnadi, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, non è sorpreso né dalla rinascita nerazzurra né dal rendimento di Mkhitaryan

LOGICA CONSEGUENZA – L’Inter sembra decisamente un’altra squadra rispetto a inizio stagione. Gianni Visnadi non è sorpreso per un semplice motivo: «Partiamo dal presupposto che l’Inter è forte, la cosa strana era quando perdeva e allora lì ci si chiedeva perché perde. Ora non è giusto chiedersi perché l’Inter sta vincendo, è la logica conseguenza di una squadra forte. Tra l’altro ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League con un enorme merito».

UN SOLO DUBBIO – Visnadi parla poi del buon momento di Henrikh Mkhitaryan, anche qui senza alcuno stupore: «Mkhitaryan è un giocatore completo, gli è stato offerto un ingaggio rilevante, non ci si può sorprendere. Lo sappiamo che è forte. I dubbi semmai possono esserci sulla prospettiva di un giocatore di 33 anni, che tipo di futuro potrà avere. Oggi sta giocando al posto di Brozovic che quest’anno ha fatto male quando tutta la squadra non girava, ma il titolare è lui. Mkhitaryan può entrare nelle rotazioni, serviranno tutti non solo adesso ma anche a gennaio».