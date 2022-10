FOTO – D’ambrosio pensa già agli ottavi di finale di Champions League

Danilo D’ambrosio non è sceso in campo ieri sera contro il Viktoria Plzen, ma rimane un giocatore importantissimo per la squadra nerazzurra. Il 33 nerazzurro è già proiettato agli ottavi di finale della competizione europea

TESTA AGLI OTTAVI – Come testimonia un post su Instagram pubblicato da Danilo D’ambrosio, il numero 33 nerazzurro ha già la testa agli ottavi. Nonostante la qualificazione ottenuta solo nella giornata di ieri, D’ambrosio pensa già all’obiettivo raggiunto: «Headed towards Round of 16». Questa la descrizione che accompagna il post social pubblicato dal giocatore nerazzurro.

Ecco la foto pubblicata dal difensore nerazzurro sul proprio profilo Instagram.