Paventi: «Lukaku torna ma senza fretta. Domani per l’Inter giornata di bilanci»

Paventi racconta le sensazioni in casa Inter dopo il recupero di Lukaku. L’inviato di Sky Sport 24 parla anche della società nerazzurra, dopo le dichiarazioni di Zhang nel giorno di Inter-Viktoria Plzen. Domani sarà una giornata di bilanci per i nerazzurri.

BILANCIO – Andrea Paventi fa il punto della situazione in casa Inter dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League. L’inviato di Sky Sport 24, in collegamento nella trasmissione “Campo Aperto”, afferma: «Il recupero di Romelu Lukaku (vedi focus) è importantissimo considerando tutto quello che può dare da qui in poi nella stagione. Può rientrare anche con tranquillità e gradualità. Non c’è fretta visto che Lautaro Martinez e Edin Dzeko stanno andando molto bene. Una volta che Lukaku starà bene sicuramente Simone Inzaghi andrà a pescarlo spesso nella scelta della formazione dell’Inter. Per quanto riguarda invece il lato societario, il bilancio degli anni della presidenza di Steven Zhang sono positivi. Sotto il profilo sportivo sono arrivati tanti buoni risultati. Domani ci sarà l’assemblea degli azionisti, in cui verrà presentato il bilancio. Suning è stata una società importante, vuole rimanere al timone dell’Inter. E vuole farlo anche in una situazione di convergenza economico-finanziaria non particolarmente favorevole. Ma questa è una cosa che non riguarda solo i nerazzurri. Ci sono tutti i presupposti per mettere a posto i conti, mantenendo una squadra competitiva. Come ancora lo è l’Inter di quest’anno». Paventi conclude il suo discorso menzionando l’operato del presidente Zhang, intervenuto nel giorno di Inter-Viktoria Plzen (vedi intervista).