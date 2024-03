Dumfries: «Bologna forte, ma Inter preparata! Partite complicate»

Per Dumfries alle 18 c’è l’appuntamento con Bologna-Inter, anticipo che mette di fronte quarta e prima in classifica in Serie A. La sua presentazione della partita a Inter TV.

PERCORSO DA PROSEGUIRE – Le parole di Denzel Dumfries in attesa di Bologna-Inter: «Affrontiamo una buona squadra, contro cui abbiamo già giocato due volte in stagione. Sono state partite complicate, non siamo riusciti a vincerle ma siamo ben preparati per questa. Abbiamo le nostre qualità e vogliamo fare una grande prova. Dobbiamo guardare a noi stessi: siamo una squadra dura da battere, ma dobbiamo rispettare le qualità del Bologna che è molto forte col pallone e in ripartenza».