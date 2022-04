Dumfries: «Ancora in gol? Meglio i tre punti! Riso con Calhanoglu»

Dumfries è stato fra i grandi protagonisti del 3-1 alla Roma di oggi. L’autore del gol del vantaggio ha parlato a Inter TV nell’immediato prepartita: ecco le sue parole.

GRANDE VITTORIA! – Denzel Dumfries commenta Inter-Roma 3-1: «Il primo gol all’andata era stato molto importante per me. Ora ho segnato di nuovo e la cosa migliore è aver portato a casa i tre punti. L’assist di Hakan Calhanoglu? Abbiamo riso nello spogliatoio, è un grande giocatore e oggi ha fatto due assist. Dall’inizio della stagione abbiamo lavorato di squadra sulle situazioni tattiche e su cosa fare. Siamo in un buon momento, ci siamo allenati molto per attaccare gli spazi e sono molto contento che possiamo dimostrarlo in campo. Ho anche segnato oggi, ma adesso pensiamo a fare bene nelle ultime partite e nella finale di Coppa Italia. Voglio vincere entrambi i trofei. Dicono che sono sempre serio e che non sorrido mai, ma non è la realtà: solo quando scendo in campo do questa impressione, lì sono molto concentrato».