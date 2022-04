Mourinho: «Forza Inter per quello che manca! Oggi venuto qui per vincere»

Mourinho ha salutato i tifosi nerazzurri a Inter TV dopo il 3-1 contro la Roma. Il grande ex di giornata ha avuto belle parole nonostante la sua sconfitta.

GRANDE RITORNO – José Mourinho parla di Inter-Roma e del ritorno: «Sempre emozione, però in questa casa conoscono la mia natura. Sono venuto qui per vincere, anche se sapevo che era importante per l’Inter non sono bugiardo. Abbiamo perso contro una squadra più forte di noi, che sicuramente vincerà lo scudetto, però buona partita. Secondo me noi abbastanza bene, un po’ sfortunati non segnando il primo gol e concedendo in contropiede quello di Denzel Dumfries. Buona partita, ringrazio ancora una volta per l’accoglienza e forza Inter per questo che manca della stagione. E forza per i miei, che dopo tre mesi senza sconfitte dico sempre che una contro una squadra top è più accettabile che contro un’altra. Ora tranquilli, dobbiamo cercare di inseguire il nostro sogno che è arrivare in una finale europea. Dobbiamo riposare e cercare di fare la storia».