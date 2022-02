Di Lorenzo: «Non abbiamo concretizzato. Loro in gol con un rimpallo»

Giovanni Di Lorenzo ha parlato su Dazn nel post Napoli-Inter. Il terzino partenopeo ha espresso un po’ di rammarico per la mancata vittoria, poi ha commentato il gol del pari nerazzurro

PRESTAZIONE − Di Lorenzo commenta la partita del Maradona: «C’è un po’ di rammarico soprattutto per il primo tempo dove non abbiamo concretizzato le palle-gol, nella ripresa è uscita la qualità dell’Inter. Ci portiamo a casa questo punto per continuare a lavorare al meglio. Perisic è un giocatore forte e in un grande momento. C’era da stare attenti ai quinti e uscire bene. Dispiace perché avevamo anche la partita in mano ma c’è stato il rimpallo sul gol loro e Dzeko è riuscito a concretizzarlo».